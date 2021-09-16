РИАМО - 16 сен. В столичных мечетях всем прихожанам не хватает места. Чтобы решить эту проблему, в Москве надо возвести еще 1-2 мечети, заявил сопредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов.

Увеличение числа мечетей поспособствует решению транспортных проблем, возникающих в городе по пятницам и в дни мусульманских праздников.

«Каждую пятницу, когда не было пандемии, все улицы при 4 московских мечетях были переполнены людьми, что мешало транспортному движению и пешеходам. Количество мусульман в Москве значительно возросло, соответственно, 4 мечети не удовлетворяют потребность религиозных людей, и они вынуждены молиться то под дождем, то под снегом, то на тротуарах», — рассказал Нафигулла Аширов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, строительство 1-2 мечетей способно не допустить впредь транспортного коллапса. Отличный вариант — возведение большой соборной мечети в ближнем Подмосковье.

Аширов подчеркнул, что основной трудностью является выделение места под строительство мечети — ни одна такая площадка не была определена за последние 15 лет. При этом он добавил, что мечети в России строятся и финансируются силами самих верующих.

По словам Аширова, в других регионах страны вопрос о возведении новых мечетей не стоит так остро, как в Москве.