РИАМО - 16 сен. В Музее техники Вадима Задорожного в городском округе Красногорск организуют парад военной техники. Увидеть машины 3 поколений можно будет 18 сентября, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Посетителям мероприятия продемонстрируют технику довоенной эпохи, времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. На кабины 3 танков можно будет посмотреть изнутри.

Кроме того, для зрителей организуют экскурсии по бронетехнике и прочтут лекцию о танке «Прага» LP vz.38. А еще гостям предложат сыграть в биатлон на мини-танках и поучаствовать в мастер-классе по сборке и разборке различного оружия.

Сохранить впечатления о параде помогут красочные фотографии, для них создадут фотозону Dress bar. Автолюбители получат удовольствие от поездки на раритетном автомобиле, а дети – на педальных машинках советского времени.

Программа завершится красочным фейерверком.