РИАМО - 17 сен. Один из вестибюлей станции «Курская» Арбатско-Покровской линии столичного метро закрылся для входа и выхода пассажиров. Закрытие связано с капитальным ремонтом 3 эскалаторов, который продлится по 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Пассажирам рекомендуется использовать для входа и выхода вестибюль станции «Курская» Кольцевой ветки. Москвичам напомнили, что поездки нужно планировать и заранее приобретать билеты.

Свыше 70 эскалаторов отремонтировали в метро в 2021 г. на станциях «Чистые пруды», «Площадь Революции», «Комсомольская», «Красногвардейская», «Беляево» и других.

Капремонт эскалаторов в подземке проводят в среднем раз в 10-12 лет, при этом текущий осуществляют раз в 5-7. Это нужно для поддержания работоспособности оборудования и безопасности пассажиров. Специалисты организуют работу так, чтобы не мешать проезду горожан.