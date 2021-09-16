РИАМО - 16 сен. Каршеринг-оператор «СитиДрайв» и сервис ResearchMe провели исследование, в котором выяснили, какими автомобилями хотели бы обладать россияне.

Согласно результатам, около трети российских водителей (27%) хотели бы иметь машину марки BMW, еще 18% хотели бы себе Audi, 16% желают ездить на Mercedes-Benz, а еще 15% мечтают стать владельцем Lamborghini, пишет Газета.ru.

Почти половина опрошенных участников исследования мечтают о конкретном автомобиле с детского возраста. Так, водить машину бизнес-класса с детства хотели 33% респондентов, а 14% мечтали о личном водителе на представительской машине. В спорткарах и кабриолетах хотели бы ездить 3 и 4% людей соответственно.

Часто привлекательные образы автомобилей ассоциируются у людей с некоторыми фильмами, где машина играла важную роль. Причем предпочтения зависят от возраста респондентов.

Так, 16% опрошенных, которые родились в конце 1990-х – начале 2000-х годов, представляют себя за рулем автомобиля Nissan Skyline из фильма «Форсаж», а 18% из более старшего поколения хотели бы обладать BMW 7-Series, которую сняли в фильме «Бумер».

13% нравится автомобиль Aston Martin DB5, как у агента 007 Джеймса Бонда. 11% хотели бы почувствовать себя в роли персонажей фильмов «Охотники за приведениями», сев за руль Cadillac Miller-Meteor, столько же опрошенных предпочли бы оказаться на месте героя фильма «Безумный Макс» и сесть за руль Ford Falcon XB.

Кроме того, в число автомобилей, которыми мечтают обладать некоторые респонденты, вошли фургон из «Скуби-ду!», бигфут Dodge Ram из «Нянек», Chevrolet Camaro из «Трансформеров» и Mach 5 из мультфильма «Спиди-гонщик».

В числе наиболее частых ответов на вопрос, какой автомобиль приобрели бы опрошенные, если бы могли, такие марки автомобилей, как Ferrari, Tesla, Porsche и Hummer. Есть и особенно экзотические предпочтения. Некоторые водители предпочли бы иметь технологичный внедорожник на случай конца света или седельный тягач марки «КамАЗ», который часто становился героев сюжетов сериала «Дальнобойщики».