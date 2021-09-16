РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий призвал жителей округа проголосовать на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму 17-19 сентября, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Ружицкий в четверг ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

В течение 3 дней - с 17 по 19 сентября - состоятся выборы депутатов Государственной думы ФС РФ 8-го созыва и выборы депутатов Московской областной думы 7-го созыва.

«Я приглашаю жителей Люберец найти время и возможность и проявить свою гражданскую позицию. Нужно прийти и проголосовать за того кандидата, кто по душе», - сказал Ружицкий.

Узнать номер и адрес своего участка можно несколькими способами. Эту информацию легко получить через картографический сервис ЦИК России «ТИК и УИК на карте России». Данные доступны и в личном кабинете портала госуслуг в разделе «Мои выборы». Кроме того, получить информацию можно по бесплатному телефону: 8(800)200-00-20.

Также во время прямого эфира к Ружицкому обратилась жительница с вопросом о финансировании спортшкол в Люберцах по федеральному стандарту. Ружицкий отметил, что подробную информацию опубликуют в СМИ и во всех соцсетях главы.