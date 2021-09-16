РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В подмосковных Люберцах с начала текущего года создали 850 новых рабочих мест, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Он ответил на вопросы жителей в прямом эфире Люберецкого районного телевидения.

«За 5,5 лет создали 8,5 тыс. рабочих мест, с начала года - 850. По бюджету мы выросли на 8%, не снизили доходность в бюджет, темпы экономики», - сказал Ружицкий.

Также он поднял тему реконструкции трассы М5 «Урал» и отметил, что власти занимались вопросом порядка 15 лет. Идет расширение от Смирновской улицы до поселка Октябрьский, работы завершат в декабре. Строительство дороги в обход Октябрьского будет в IV квартале 2023 года.

«Решение о строительстве эстакады Октябрьского проспекта принимают специалисты-проектировщики. Согласен, что водителям пока неудобно - Октябрьский проспект в реконструкции, М-5 «Урал» тоже. Но в 2025 году окончательно завершат работы», - заключил Ружицкий.