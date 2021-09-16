РИАМО - 16 сен. Мининвест Московской области начал прием заявок на получение субсидий при реализации инвестиционных проектов гостиничных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мы проводим сразу 2 конкурса. Первый – на получение субсидий на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство или реконструкцию гостиничных комплексов на территории Московской области. Второй – на субсидирование затрат, понесенных при строительстве объектов инженерной инфраструктуры при создании гостиничных комплексов», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Получить субсидию можно на возмещение затрат на уплату процентов до 1 млрд рублей, при этом данные затраты не должны превышать 15% общего объема инвестиций в проект гостиничного комплекса. Минимальный общий объем инвестиций– не менее 500 млн рублей, минимальная планируемая величина номерного фонда – 50 номеров.

Максимальный объем субсидирования затрат на инженерную инфраструктуру – 100 млн рублей, но не более 20% от общего объема инвестиций в проект гостиничного комплекса. Минимальный объем инвестиций в проект для участия в конкурсе – 50 млн рублей.

Прием заявок продлится до 15 октября 2021 года.

«За последние 3 года мы субсидировали более 217 млн рублей затрат, понесенных инвесторами на создание инженерной инфраструктуры для гостиничных комплексов. Это позволит создать порядка 600 новых рабочих мест в гостиничном секторе Подмосковья. Поддержку по субсидированию затрат по кредитам мы ввели только в прошлом году, и она также оказалась востребованной среди инвесторов – мы поддержали крупный проект по созданию гостиничного комплекса на 144 номера», – заключила Зиновьева.