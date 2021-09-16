РИАМО - 16 сен. С 12 мая 2020 года, момента введения в Подмосковье масочного режима, пассажиры «Мострансавто» приобрели в автобусах предприятия около 89 тыс. защитных масок, сообщает пресс-служба компании.

Более 17 тыс. проданных масок пришлось на текущий год.

Чаще всего маски покупали посредством бесконтактной оплаты: при помощи смартфонов, банковских карт и смарт-часов, поддерживающих эту функцию. Свыше 38 тыс. операций совершено этим способом.

Второй по популярности способ оплаты – карта «Стрелка», ей оплатили покупку более 17 тыс. раз.

Пассажирам компании необходимо находиться в защитных масках на протяжении всей поездки.

Все сотрудники «Мострансавто», контактирующие с пассажирами, также обеспечены масками. В транспортных средствах проводится регулярная дезинфекция.