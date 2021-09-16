РИАМО - 16 сен. Подмосковные выпускники, набравшие 100 баллов на ЕГЭ по нескольким предметам, получили по 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В Московской области 44 выпускника, набравших 2 и более стобалльных результата на ЕГЭ, получили выплату в размере 100 тыс. рублей», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что денежное поощрение также уже получили и учителя, подготовившие мультистобалльников.

«Это серьезная мотивация для наших выпускников. В этом году ребята показали хорошие результаты, а количество стобалльников с каждым годом только увеличивается», – добавила Каклюгина.