РИАМО - 16 сен. Общественная палата Подмосковья при поддержке правительства региона организовала Центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021». Он будет работать в Одинцовском округе с 17 по 19 сентября. Общественная палата РФ признала подмосковный центр «Выборы 2021» одним из лучших в стране, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

В центре создали все условия, необходимые для работы наблюдателей и представителей избирательной комиссии области. В нем предусмотрен штаб видеонаблюдения и пресс-центр, где мониторить ситуацию на выборах будут журналисты.

Планируется, что центр будет функционировать круглосуточно в течение 3 дней выборов. Его создали для того, чтобы обеспечить качественный контроль за соблюдением на участках действующего выборного законодательства.

Данные с видеокамер, размещенных на избирательных участках по всему Подмосковью, будут транслироваться на видеостену высокой четкости. Всего в Московской области на осенних выборах 2021 года будут работать 4092 избирательных участка, для контроля за их работай было установлено 3873 камеры с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи.

Общественная палата РФ признала подмосковный центр «Выборы 2021» одним из лучших в России.

«Сегодня в 15:00 мы с Ольгой Юрьевной Михеевой, секретарем ОП РФ и открыли наш ситуационный центр, куда стекается информация из всех общественных центров наблюдения, где осуществляется видеонаблюдение», - сказал член ОП РФ Максим Григорьев.

Он добавил, что были показаны центры наблюдений в регионах.

«Мы показали пять центров, которые на наш взгляд являются образцовыми, лучше всего подготовленными, в это число входит центр общественного наблюдения Московской области. Я бы хотел отметить, что в Московской области серьезно проработан вопрос с обучением наблюдателей, было набрано необходимое количество общественных наблюдателей, отделения партий тоже активно работают в Подмосковье», - рассказал Григорьев.

По его словам, в организации общественного контроля за выборами в Подмосковье серьезную роль сыграла региональная Общественная палата. Она традиционно ведет работу на высоком уровне.

«При этом задача у Московской области была серьезная. Здесь много избирательных участков и подготовить большое количество наблюдателей, завязать их в единую систему - задача сложная, с которой на данный момент область справилась. Сейчас мы ожидаем серьезную работу со стороны гражданского общества Подмосковья на протяжении трех дней голосования», - заключил Григорьев.