РИАМО - 16 сен. Сотрудница кафедры биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Олеся Ильина рассказала, что в пластиковом мусоре часто запутываются животные. Это приводит к травмам и смерти, сообщает «МИР 24».

«Мы наблюдали на Сахалине сивучей с ошейниками из пластиковых колец, которые разрезают шкуру. И выпутывали тюленя из потерянной сети. Также животные могут проглатывать пластиковые предметы – это травмы и нарушения работы ЖКТ», – пояснила Ильина.

Она отметила, что такая ситуация наблюдается и на суше, например, в лесу. При этом животные чаще всего не могут самостоятельно выбраться из западни.

«С ленточками от воздушных шариков много таких проблем, в них часто запутываются ежи и птицы. С пакетами аналогично», – сказала Ильина.

Эксперт считает, что такие случаи должны побудить людей внимательнее относится к экологии.

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