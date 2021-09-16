РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 сен. Администрация Дзержинского подписала соглашение на выдачу бюджетного кредита от государства, с помощью которого удалось погасить основной долг в размере 415 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Кредит для городского округа был выдан с минимальной процентной ставкой – 0,01%. Теперь обслуживание муниципального долга будет обходиться значительно меньше и позволит ежегодно экономить по 35 млн рублей из бюджета города. За 5 лет общая сумма сэкономленных денег составит 175 млн рублей.

«Отмечу, что нагрузка на бюджет городского округа в части обслуживания муниципального долга снизилась на 35 млн рублей ежегодно. Это позволит направить высвобожденные средства на поддержку и реализацию мероприятий в проблемных сферах, над решением которых мы плодотворно работаем при непосредственном участии жителей. Речь идет о самых тяжелых и проблемных отраслях – в основном это сфера ЖКХ. Я благодарен и членам своей команды, которые работали над этим вопросом и, конечно же, правительству Московской области, – сказал глава округа Сергей Будкин.

Спустя 9 лет Дзержинский начнет выплачивать долги не коммерческой структуре, а государству, по удобному графику и с минимальной процентной ставкой. Благодаря плодотворной работе руководства города сэкономленные на процентах средства пойдут на благоустройство Дзержинского и решение проблемных вопросов.

История кредитования Дзержинского началась в 2012 году. Кредитный портфель составлял 145 млн рублей, и с каждым годом долг только наращивался. К началу 2021 года он стал составлять уже 415 млн рублей.