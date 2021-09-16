РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Проблемный корпус 10.2 в жилом комплексе «Спасский мост» в подмосковном Красногорске планируют достроить в январе 2022 года, сообщил депутат совета депутатов округа, совладелец ООО «Апельсин» Роман Володин.

Глава городского округа Алексей Спасский, а также предприниматели Роман Володин и Сергей Колунов в четверг посетили ЖК «Спасский мост». Они встретились с жителями и осмотрели ход работ.

Работы по достройке корпуса 10.2 в жилом комплексе возобновили около 3 недель назад. Средства на эти цели выделили инвесторы.

«В данном случае получился такой хороший симбиоз многих органов - это и министерство жилищной политики Московской области, и администрация, и 2 местных девелопера», - сказал Спасский.

Он добавил, что местные застройщики позволили не передавать решение вопроса с достройкой корпуса в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. В таком случае гражданам пришлось бы длительное время ждать ключи от своих квартир.

Для того, чтобы завершить строительство, требовалось более 150 млн руб. Привлечение инвесторов - ООО СЗ «Отрада Девелопмент» и ООО «Апельсин» - позволит решить вопрос в течение нескольких месяцев. Часть работ они выполнят собственными силами. Часть, связанную с установкой сложного инженерного оборудования, - с привлечением подрядных организаций.

«Договорились с жителями, что будет создана инициативная группа из 3 человек, которая получит график производства работ и каждые 1-2 недели будет получать информацию о фактически проведенных работах», - добавил Спасский.

Володин отметил, что тему достройки ЖК «Спасский мост» неоднократно поднимали на заседаниях совета депутатов муниципалитета.

«Министерство жилищной политики и администрация пытались найти юридическую возможность решения этой проблемы. Это очень сложно. И мы для себя после глубоких консультации приняли, как мне кажется, благородное решение - профинансировать работы», - сказал предприниматель.

Он подчеркнул что инвесторы взяли на себя обязанность не только финансирования но и контроля процесса.

«Мы доведем все до конца - у нас на это есть средства и силы», - подчеркнул Володин.

К концу сентября планируется завершить благоустройство. В течение следующей недели инвесторы оплатят все необходимое оборудование, его поставят через 60 дней.

«Я надеюсь, что все работы будут завершены в январе 2022 года», - заключил Володин.