РИАМО - 16 сен. В Москве с 17 сентября до 19 ноября будет закрыт один из вестибюлей станции «Курская» Арбатско-Покровской линии метро - выход №1, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

За это время капитально отремонтируют все три эскалатора.

Для входа и выхода в город пассажирам посоветовали пользоваться расположенным рядом объединенным вестибюлем станции «Курская» Кольцевой линии (выход 3).

Планировать свои поездки и покупать билеты лучше заранее. Сделать это можно при помощи приложения «Метро Москвы».

Для проезда в общественном транспорте необходимо носить защитные маски.

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