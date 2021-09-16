РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 сен. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Дзержинском 25 сентября, в ходе нее высадят 40 тыс. саженцев кедра, сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый желающий горожанин сможет принять участие в создании благоприятной экологической зоны и самостоятельно выбрать место для высадки деревьев.

В этом году ежегодная акция приобрела особый масштаб: экоактивист Иван Санжаров подарил Дзержинскому 40 тыс. саженцев кедра. Небезразличные к экологии жители уже активно принимают участие в голосовании о местах посадки кедра на странице главы города Сергея Будкина в Instagram.

«Я считаю, что озеленение города касается каждого из нас. Именно поэтому администрация не будет самостоятельно принимать решение о месте высадки кедров. Ведь кто, как не жители, лучше знает, какая локация подходит для этого больше других», – сказал Будкин.

В голосовании будут учитываться только общественные пространства. Локация, набравшая самое большое количество голосов, будет выбрана в качестве зоны озеленения. 24 сентября с 18:00 до 21:00 будут подсчитаны голоса, а затем объявлен результат.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в Подмосковье с 2014 года правительством региона с целью сохранения лесов и озеленения территорий.