РИАМО - 16 сен. Благодаря открытию нового участка Большой кольцевой линии от «Аминьевской» до «Проспекта Вернадского» две действующие станции метро и улично-дорожная сеть на западе города станут свободнее, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Местные жители смогут экономить до 40% времени при ежедневных поездках по городу, кроме того, существенно разгрузятся действующие станции метро: «Проспект Вернадского» Сокольнической линии – на 25%, а «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии – на 35%», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Еще на 12% станет свободнее на улице Лобачевского, на 5% - на проспекте Вернадского и Мичуринском проспекте. Станции обеспечат новые хордовые транспортные связи, повысят привлекательность использования общественного транспорта.

Каждая из трех новых станций БКЛ - «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» - имеет свой уникальный дизайн.

«Основным художественным элементом станции «Аминьевская» является потолок в форме мягких «волн-барханов» с точечными светильниками, свет которых напоминает млечный путь. В оформлении станции «Мичуринский проспект» в благодарность подрядчику из КНР, компании CRCC, использованы китайские мотивы: инсталляции на потолке украшают иероглифы», - рассказал Бочкарев.

Он добавил, что при оформлении станции «Проспект Вернадского» специалисты ориентировались на стиль хай-тек с геометрическими формами отделки потолка, пола и колонн. Кроме того, расположенные в шахматном порядке светильники на потолке создают оригинальный узор, отражаясь на мраморном полу

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Юго-западный участок делают в новом для столичной подземки стиле параметрической архитектуры. Необычную геометрию в оформлении станционных комплексов специалисты городской группы компаний «Моспроект-3» достигли с помощью сложных математических вычислений в программных комплексах.

«Параметризм – это своего рода «новая математика»: на смену классическим геометрическим фигурам и прямым линиям приходят динамические элементы, реализованные в программах трехмерного моделирования. Например, пиксельный потолок станции «Проспект Вернадского», который имитирует космическую сферу, собран с помощью метода случайных чисел», - объяснила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

На станции «Мичуринский проспект» параметризм нашел свое отражение в орнаменте и иероглифах.

Меркулова добавила, что по путевым стенам станции «Аминьевская», расположенной в городском пространстве между двумя малыми реками – Раменка и Сетунь, проходит пиксельная синусоида холодных оттенков, которая олицетворяет колебание волны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково», а в четверг — техпуск юго-западного участка от «Давыдково» до «Проспекта Вернадского».

«По сути дела, это последняя стадия перед запуском пассажирских перевозок. В ближайшее время мы должны совершить технический пуск южного участка и, таким образом, в составе одновременно западного, юго-западного и южного участка БКЛ запустить самый большой участок - около 10 станций метрополитена», — сказал Сергей Собянин.