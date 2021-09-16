РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Жители городского округа Люберцы 5 раз обращались с необычными заявками в Единую диспетчерскую службу Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Госжилинспекция контролирует в Центре управления регионом исполнение заявок по 149 категориям. Более трети обращений приходится на традиционные: «Ненадлежащая уборка подъездов», «Неисправности дверей в местах общего пользования», «Неисправное освещение подъезда/входной группы», «Нарушение внутренней отделки стен, потолков подъездов», «Неисправности лифтового оборудования».

Жители Подмосковья используют все возможности ЕДС, в том числе неожиданные для многих. Уникальные (в единственном числе) обращения в 2021 году поступили в 33 категориях. Наибольшее их количество пришло из городского округа Люберцы - 5 категорий: обработка квартир от грызунов и насекомых; отсутствие/повреждение указателей с наименованием улицы и номером дома; течь вводного крана; вибрация кабины лифта при движении; неработающие кнопки в блоке управления лифтом.

Все заявки приняты и исполнены в регламентный срок.