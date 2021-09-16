РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 сен. Жители подмосковного Красногорска смогут проголосовать на 120 постоянных и 1 временном избирательном участке с 17 по 19 сентября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

C 17 по 19 сентября жители Подмосковья будут выбирать депутатов в Госдуму РФ и Мособлдуму.

Узнать адрес своего избирательного участка можно на официальном сайте ЦИК; в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы»; по телефону информационно-справочного центра ЦИК России: 8(800)200-00-20.

Ознакомиться с информацией о кандидатах также можно на официальном сайте ЦИК, выбрав в строке поиска свой адрес.

В городском округе Красногорск 120 постоянных УИК и 1 временная на территории ГБУЗ МО «КГБ №1». Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Чтобы получить доступ к порталу видеонаблюдения, следует зайти в личный кабинет на портале госуслуг, далее нажать кнопку «Вам доступен портал видеонаблюдения», пройти по ссылке и авторизоваться.

Телефон горячей линии Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.