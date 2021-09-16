РИАМО - 16 сен. В городском округе Щелково начали работать новая амбулатория и офис врача общей практики, они будут обслуживать население близлежащих территорий, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Оба объекта крайне важны для всех жителей микрорайонов Финский и Богородский. Теперь они смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом в комфортных условиях», - сказала заместитель председателя правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что в офисе врача общей практики будут принимать детей, а в амбулатории взрослых. Суммарно эти отделения будут обслуживать более 5 тыс. жителей

В офисе врача общей практики по адресу: мкр Финский, д. 11, ведут прием 2 врача-педиатра, работают кабинет здорового ребенка и прививочный кабинет.

В амбулатории по адресу: мкр Финский, д.4а, прием пациентов ведут 2 врача-терапевта и хирург. Работают прививочный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар и кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики.

Запись на прием к специалистам осуществляется через региональный портал Госуслуг или по номеру телефона: 122.