РИАМО - 16 сен. Правительство Москвы одобрило выплату 25,4 млн рублей в качестве компенсаций затрат на профилактику распространения коронавируса столичным предпринимателям. Заявки принимают на сайте Московского инновационного кластера, сообщается на сайте мэра столицы.

Завершится регистрация заявок 30 сентября.

«В первые дни после начала приема заявок мы получили несколько тысяч запросов. На сегодняшний день бизнесу уже одобрили первые компенсации. Выплаты получат 196 субъектов малого и среднего бизнеса», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что наибольшее число заявок подали представители сферы общепита, салонов красоты и организаций, оказывающих бытовые услуги.

Бизнес может получить единоразово 15 тыс. рублей и дополнительно по 6,5 тыс. рублей на каждого работника. ИП могут выплатить 21,5 тыс. рублей.

Претендовать на компенсации могут компании и ИП, до 15 августа предоставившие данные о вакцинации 60% работников.

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