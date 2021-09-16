РИАМО - 16 сен. Использование BIM-технологий ускорило процесс проектирования станций Большой кольцевой линии «Кунцевская» и «Терехово», результата удалось достичь в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проектирование станционных комплексов «Терехово» и «Кунцевская» осуществлялось с применением технологии информационного моделирования и позволило сократить сроки строительства на несколько месяцев», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что проектирование в среде Autodesk Revit позволило быстро создать BIM-модели, учитывающие прокладку трасс инженерных систем, которых в составе станционных комплексов насчитывается более 50, выполнить расстановку оборудования, увязав системы между собой, исключив тем самым возможные коллизии.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что эти цифровые модели помогли оперативно решать возникающие вопросы во время производства работ, извлекать из модели уже готовые спецификации оборудования и материалов с точным количеством объемов.

«Мосинжпроект» развивает центр компетенций BIM, который будет заниматься не только проектированием, но и внедрением методологии, которая позволит охватить все производственные процессы», — сказал Кравцов.

Находящийся в составе инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» ООО «Институт «Мосинжпроект» был признан «BIM-компанией года» в составе клуба BIM-лидеров России по версии крупнейшей компании-разработчика программного обеспечения Autodesk.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково», а в четверг — техпуск юго-западного участка от «Давыдково» до «Проспекта Вернадского».

«По сути дела, это последняя стадия перед запуском пассажирских перевозок. В ближайшее время мы должны совершить технический пуск южного участка и, таким образом, в составе одновременно западного, юго-западного и южного участка БКЛ запустить самый большой участок - около 10 станций метрополитена», — сказал мэр.