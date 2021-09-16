РИАМО - 16 сен. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, какой вред может нанести животным обычный шампунь для людей. Купание собак и кошек с ним может привести к смерти питомцев, сообщает Nation News.

«Используя моющее средство, необходимо следить, чтобы оно было ветеринарным. Отличие от человеческого в том, что шампуни для животных не дают пены. Это очень важно, поскольку, к сожалению, бывают случаи, когда животное активно сопротивляется и захлебывается этой пеной», - объяснил Шеляков.

Еще один фактор – ароматы. Шампуни для людей чаще всего содержат отдушку, которая будет очень неприятна животным.

Не стоит мыть питомцев слишком часто, кошек достаточно купать раз в полгода. С собаками сложнее, многие из них радостно валяются в лужах, что вызывает необходимость чаще проводить банные процедуры. Важно помочь животным перебороть страх перед мытьем.

«Идеальный вариант — приучать котенка мыться с детства, если мы знаем, что он будет длинношерстный и этот вопрос будет стоять. Гораздо легче приучить котенка, чем потом воспитывать взрослую кошку», - посоветовал Шеляков.