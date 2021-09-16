Как законно нанести граффити на фасад дома в Москве

Стрит-арт в столице
В большинстве мегаполисов мира на фасадах зданий можно увидеть граффити. Москва – не исключение: в центре столицы можно встретить как изображения балерин и стюардесс, так и портреты Маяковского, Есенина и других знаковых личностей.
С начала 2021 года в Москве согласовали более 100 граффити. Они посвящены теме войны 1941–1945 годов и выдающимся деятелям культуры, в том числе писателям Константину Симонову и Ивану Тургеневу, а также актеру Василию Лановому.
Инициаторами создания стрит-арта могут стать как уличные художники, которые хотят надолго сохранить свое творчество, так и сами жильцы домов. Как рассказала РИАМО к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, исключение составляют лишь жители домов, признанных объектами культурного наследия федерального значения.
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Какие граффити разрешены
Как сообщил СМИ в августе заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, все граффити должны быть посвящены определенным темам. В частности, на фасадах зданий могут быть изображены портреты выдающихся личностей, а также картины, описывающие исторические события. Допускаются и изображения событий, посвященных достижениям науки, спорта и искусства.
Какой стрит-арт запрещен
Оксана Васильева отметила, что по закону граффити на фасадах зданий не должны содержать:
– призывы к противоправным действиям;
– призывы к насилию и жестокости;
– фрагменты, порочащие чьи-либо честь, достоинство, деловую репутацию;
– порнографические элементы;
– указания на то, что изображение одобряется органами госвласти или органами местного самоуправления (их должностными лицами), за некоторыми исключением;
– рекламу (в том числе социальную, политическую, спонсорскую), а также логотипы;
– фрагменты, демонстрирующие процессы курения и употребления алкоголя;
– наименования табака, курительных принадлежностей и т.д.;
– бранные слова, непристойные и оскорбительные образы (в том числе в отношении пола, расы, национальности, официальных государственных символов);
– изображения наркотических средств, психотропных веществ и т.д.;
– изображения взрывчатых веществ и материалов (кроме пиротехники);
– фрагменты, дискредитирующие родителей и воспитателей, подрывающие доверие к ним;
– фрагменты, показывающие несовершеннолетних в опасных ситуациях.
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Могут ли закрасить готовые работы
По закону закрасить могут и уже готовые граффити. Так, причиной могут послужить истечение срока размещения стрит-арта, нанесение изображения с нарушениями правил или несоответствие согласованному дизайн-проекту.
Кроме того, среди возможных причин юрист также выделила непринятие работы по нанесению изображения приемочной комиссией, неисполнение предписания о приведении граффити в надлежащее состояние, а также отказ в согласовании нанесения изображения.
«Надлежащее состояние изображения подразумевает его целостность (отсутствие деформации и (или) повреждения), а также отсутствие на всех частях и элементах изображений загрязнений, наклеенных объявлений, посторонних изображений и других информационных сообщений», – отметила Васильева.
Как художнику согласовать рисунок
Если инициатором граффити стал художник, то ему в первую очередь нужно определиться с тематикой. После этого следует собрать документы:
— заявление в столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства по утвержденной форме;
— удостоверяющий личность документ;
— согласие собственников нежилого здания или же согласие более 50% собственников в МКД;
— техническое заключение о состоянии стены, где планируется граффити;
— дизайн-проект;
— фотографии места, где планируется нанесение граффити, с фотомонтажом;
— пояснительную записку с указанием адреса, параметров граффити и способа его нанесения.
Этот пакет документов художнику нужно передать в службу единого окна Департамента ЖКХ города Москвы. После того, как заявку зарегистрируют, ее будут рассматривать шесть различных ведомств в течение 30 дней.
Если дизайн-проект одобрят, то вопрос о нанесении граффити на фасаде выносится на повестку заседания межведомственной комиссии. В случае согласования художник может приступать к творческой части – нанесению. Правда, сделать это можно лишь в период с 1 апреля по 1 ноября и при температуре не ниже 10 градусов тепла.
По готовности художник должен направить соответствующее уведомление в Департамент жилищно-коммунального хозяйства. В течение пяти рабочих дней специалисты ведомства должны принять его работу. Если будут замечания, то их нужно будет доработать за 10 дней.
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Как жильцам согласовать граффити
Жильцам для согласования появления граффити необходимо провести общее собрание собственников МКД и определить исполнителя договора на оказание услуг. По словам Васильевой, в договоре в том числе следует прописать пункты о сроке размещения изображения, о проведении работ по его восстановлению и другие.
После заключения договора необходимо выбрать представителя интересов жильцов и обратиться в столичный Департамент ЖКХ с соответствующим заявлением и пакетом документов, аналогичным указанному для художника.
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