Как законно нанести граффити на фасад дома в Москве

В большинстве мегаполисов мира на фасадах зданий можно увидеть граффити. Москва – не исключение: в центре столицы можно встретить как изображения балерин и стюардесс, так и портреты Маяковского, Есенина и других знаковых личностей.

С начала 2021 года в Москве согласовали более 100 граффити. Они посвящены теме войны 1941–1945 годов и выдающимся деятелям культуры, в том числе писателям Константину Симонову и Ивану Тургеневу, а также актеру Василию Лановому.

Инициаторами создания стрит-арта могут стать как уличные художники, которые хотят надолго сохранить свое творчество, так и сами жильцы домов. Как рассказала РИАМО к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева, исключение составляют лишь жители домов, признанных объектами культурного наследия федерального значения.

«Не могу остановиться»: зачем художница рисует на деревьях и как найти ее картины в Москве>>