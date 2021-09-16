РИАМО - 16 сен. Начался прием заявок на соискание двух экологических премий столичного правительства, он продлится по 1 ноября на сайте премий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Подать заявку могут образовательные учреждения, проектировщики, журналисты, общественные организации и бизнес-сообщество.

Премия в области охраны окружающей среды включает в себя 4 номинации: «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий»; «Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект»; «Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы»; «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».

Студенты профильных вузов и проектных организаций могут стать соискателями премии за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы. Участникам надо предложить нереализованный проект благоустройства.

В 2020 году участниками конкурсов стали 108 проектов.