РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. Офис регоператора по обращению с ТКО «ЭкоЛайн-Воскресенск» в Люберцах по техническим причинам приостановил прием посетителей, свои вопросы об оплате услуги вывоза отходов можно задать в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Офис на ул. Электрификации, 3 временно закрылся по техническим причинам. Предоставить информацию могут в соцсетях регоператора, а также по электронной почте: dogovor@ecoline-voskresensk.ru.

На сайте горожане могут по-прежнему решить основные вопросы: провести корректировку данных квитанции; отправить заявку на заключение договора; заказать вывоз отходов; оплатить услуги по вывозу отходов без комиссии - данный сервис оплаты в настоящее время доступен для жителей частного сектора в разделе «Для потребителей».

Горячая линия регоператора: 8(800)511-76-72 работает ежедневно с 8:00 до 20:00.