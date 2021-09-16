РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Люберецкой областной больницы 18 сентября проведут день открытых дверей, посвященный диагностике и раннему выявлению рака легкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 9:00 до 12:00 можно будет получить консультацию врача-онколога и пройти рентгенологическое обследование. Также будет уникальная возможность познакомиться с работой центра. Предварительной записи не требуется. С собой желательно иметь паспорт и полис ОМС.

День открытых дверей состоится адресу: Люберцы, ул. Назаровская, д. 3, поликлиника №6, 4 этаж, телефон: 8(495)558-43-00.

ЦАОП оснащен самым современным оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки диагностировать злокачественное новообразование и определить его распространенность. На основании проведенного обследования определяется тактика лечения, и пациент сразу же направляется в стационар Люберецкой областной больницы, где проводится хирургическое, радиотерапевтическое, химиотерапевтическое лечение. Некоторые виды лекарственного и хирургического лечения пациенты могут получить прямо на дневном стационаре ЦАОП.

По заболеваемости рак легкого занимает первое место среди других злокачественных опухолей у мужчин в России, а по смертности – первое место среди мужчин и женщин как в России, так и в мире. От этого заболевания ежегодно умирает больше пациентов, чем от рака простаты, молочной железы и толстой кишки вместе взятых.