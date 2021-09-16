РИАМО - 16 сен. Известный адвокат Дмитрий Аграновский расценивает включение своей кандидатуры «в так называемое «Умное голосование» в качестве провокации и отказывается от такой поддержки «западных спецслужб», сообщает РАПСИ.

«Мое включение в так называемое «умное голосование» как кандидата по 123 Орехово-Зуевскому округу по выборам в Госдуму я считаю провокацией. «Умное голосование» осуществляется на платформах западных спецслужб и представляет собой совершенно неприкрытое иностранное вмешательство в наши выборы. Технология поддержки наиболее сильного кандидата по округу разработана давно и ничего нового из себя не представляет», - сказал Аграновский.

Он добавил, что в конечном итоге такая «поддержка» кандидатов со стороны «явных врагов» России является формой дискредитации оппозиции как таковой.

«Я заявляю официально, что мне, как кандидату, не нужна поддержка ни западных спецслужб, ни режиссируемого ими так называемого «Умного голосования». Я также призываю других кандидатов четко и ясно выразить отношение к приложению «Умное голосование», - заключил он.