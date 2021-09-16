РИАМО - 16 сен. Более 140 собственников земли в Подмосковье рассчитали плату за изменение вида разрешенного использования участка с помощью электронного сервиса на РПГУ, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Зампред правительства области - министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что сервис ввели на региональный портал Госуслуг из-за изменения порядка внесения платы за изменение вида разрешенного использования земли. Прежде собственнику приходило уведомление об оплате после обращения в Росреестр, получения разрешения на процедуру и внесения соответствующих изменений в ЕГРН.

В июле процедура была скорректирована для удобства людей, чтобы собственник мог знать заранее о том, какие финансы ему необходимы для осуществления данных изменений.

Напомним, плата взимается за изменение действующего ВРИ на виды разрешенного использования земли, которые подразумевают различные виды жилой застройки (индивидуальная, малоэтажная многоквартирная, блокированная, среднеэтажная, многоэтажная (высотная), ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства). Такая практика определяется законодательством и действует с 2014 года.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что сервис пользуется популярностью. Сумма, которая поступит в бюджет Московской области после оплаты по данным 140 заявлениям, превысит 25 млн рублей.