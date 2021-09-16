РИАМО - 16 сен. Станционные комплексы «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии метро создавали в условиях плотной городской застройки на юго-западе города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что специалисты не только положили новые, но и перенесли существующие инженерные коммуникации.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь подчеркнул, что на станциях «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского», уложено порядка 1,5 млн погонных метров кабельной продукции, почти 70 тыс. погонных метров трубопроводов, свыше 20 тыс. погонных метров воздуховодов, а также более 113 тыс. кубометров бетона.

Эти станции входят в юго-западный участок Большого кольца. Он позволит сделать транспорт доступнее для жителей таких районов, как Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского. Там живут 200 тыс. человек и работают еще 50 тыс. человек. Запуск БКЛ позволит сократить время поездки пассажиров по городу на 10-15 минут и обеспечит пересадку, минуя перегруженные центральные станции и пересадочные узлы.

Кроме того, улучшится экологическая ситуация в районах за счет снижения интенсивности движения наземного транспорта, в том числе по Аминьевскому шоссе, ул. Удальцова, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского.

«Весь этот объем работ в совокупности выполнили порядка 4 тыс. строителей», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково», а в четверг — техпуск юго-западного участка от «Давыдково» до «Проспекта Вернадского».

«По сути дела, это последняя стадия перед запуском пассажирских перевозок. В ближайшее время мы должны совершить технический пуск южного участка и, таким образом, в составе одновременно западного, юго-западного и южного участка БКЛ запустить самый большой участок - около 10 станций метрополитена», — сказал Сергей Собянин.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На протяжении 70 км здесь разместится 31 станция, что сделает БКЛ крупнейшим подземным кольцом мира.