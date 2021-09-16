РИАМО - 16 сен. В результате столкновения двух транспортных средств на юге Москвы погиб один из водителей, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водителю автомобиля Kia стало плохо за рулем, вследствие этого он столкнулся с Lada, после чего наехал на мачту городского ограждения.

Водитель автомобиля Kia скончался. По предварительной информации, это могло случиться еще до столкновения.

Обстоятельства ДТП расследуются сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.