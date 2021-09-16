РИАМО - 16 сен. В дни проведения общероссийского голосования на избирательных участках Москвы будут дежурить свыше 2,5 тыс сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, сообщает пресс-служба столичного МЧС.

В рамках подготовки избирательных участков сотрудники ГУ МЧС России по Москве провели свыше 2,2 тыс. профилактических мероприятий с персоналом задействованных площадок и оказали им около 1,4 консультаций по пожарной безопасности.

Специалисты столичного МЧС обратили тщательное внимание на исправности автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Помимо этого, представители пожарного надзора проверили исправности противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, а также возможность подъезда и установки пожарной техники на территориях. С персоналом участков проведены тренировки на случай чрезвычайных ситуаций.

Для устранения последствий возможных происшествий в столице каждые сутки дежурит группа сил и средств постоянной готовности территориального пожарно-спасательного гарнизона в составе около 1,2 тыс. человек и более 300 единиц техники.