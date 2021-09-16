РИАМО - 16 сен. Технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии метрополитена от станции «Давыдково» до «Проспекта Вернадского» провели в Москве, передает ТАСС.

В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Технический пуск нужен для пробного запуска движения поездов без пассажиров.

Юго-западный участок Большого кольца включает в себя три станции: «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского».

«Сегодня мы запускаем юго-западный участок в составе трех станций, которые дают пересадки на Сокольническую линию, МЦД и Солнцевскую ветку метро. Это технический пуск», — сказал градоначальник.

По его словам, в ближайшие месяцы нужно подготовить станции к открытию движения с пассажирами.