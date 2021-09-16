РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Школьники Подольска приняли участие в экологическом уроке «Сдай пластиковую бутылку - спаси Планету!» и поделились опытом, как сдают тару в «ЭКОпункты», сообщили в комитете образования администрации округа.

15 сентября ученики 10-х классов школ Подольска приняли участие в экологическом уроке «Сдай пластиковую бутылку - спаси Планету!» с участием министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского.

В регионе в текущем году началась реализация программы по установке «ЭКОпунктов» - аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Программу реализуют с 2021 по 2024 годы. За этот период установят 5 тыс. «ЭКОпунктов». Подольск тоже стал участником проекта.

Школьники округа начали сдавать тару в «ЭКОпункты». Ученики делятся впечатлениями друг с другом, совершено по-взрослому подходят к вопросам экологии и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье.