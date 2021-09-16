РИАМО - 16 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с детским доктором мира, профессором Лео Бокерия открыл II Съезд детских врачей Московской области. Трехдневное мероприятие проходит очно с участием иностранных специалистов. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Глава области в ходе съезда вручил государственные и областные награды медикам.

«Низкий поклон вам и слова благодарности. Мы знаем, что доброе слово лечит, а с нашей стороны важно, чтобы каждая поликлиника была оснащена всем самым современным оборудованием. Чтобы каждый перинатальный центр спасал тех, у кого очень маленькие шансы были 10 или 20 лет назад. Спасибо нашему президенту, за последнее время благодаря этой программе мы смогли очень многое реализовать. Я не сомневаюсь, что чем дальше, тем больше каждый из вас старается совершенствоваться, привносить что-то важное, полезное в работе», — сказал Воробьев.

В учреждениях здравоохранения Подмосковья сегодня работают почти 3,5 тыс. детских врачей и власти региона поддерживают их. Медикам предоставляется социальная ипотека, губернаторская доплата в размере до 32 тыс. рублей, а для молодых специалистов — компенсация за аренду жилья.

В Московской области находится порядка 140 детских поликлиник и КДЦ. При поддержке президента сейчас возводится областная детская больница в Красногорске, где смогут лечиться ребята со всей России.

«Очень приятно, что съезд будет проходить с участием наших зарубежных коллег, нам есть что им рассказать, им есть что нам рассказать. Во всяком случае хорошо, чтобы это было ежегодное собрание, потому что именно тогда можно надеяться на быстрое внедрение знаний, опыта в практическую среду», — отметил Бокерия.

Благодарность президента объявлена детскому урологу-андрологу Московского областного центра охраны материнства и детства Андрею Суходольскому.

«Наша основная задача, как единственного детского уроандрологического отделения в Московской области, была в том, чтобы сохранить детскую помощь во время эпидемии. Мы выезжали в ковидные центры, лечили таких деток, которые попадали с коронавирусной инфекцией и у них обострялись заболевания мочеполовой системы», — рассказал Суходольский.

Также на съезде наградили и победителей конкурса молодых ученых. На форуме организована выставка «Современные технологии в педиатрии и детской хирургии».