РИАМО - 16 сен. Столичные следователи проверят информацию из СМИ об избиении 3-летней девочки на юго-востоке города, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным СМИ, пьяная женщина избила 3-летнюю девочку. Она доставлена в медучреждение с травмой головы.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователи установят все обстоятельства инцидента, женщину допросят.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.