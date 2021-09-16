РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 сен. Городской округ Мытищи вошел в пилотный проект по установке «ЭКОпунктов», аппараты по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок появились в 9 школах округа, сообщается на сайте администрации Мытищ.

В ближайшее время их можно будет увидеть и в других образовательных учреждениях, парках, ДК и иных социально значимых пространствах.

Устройства принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Благодаря им полезное сырье сразу попадает на переработку, так как вся сданная тара извлекается в наиболее чистом и пригодном для переработки виде. Все аппараты полностью произведены в России. Они позволяют не только собрать вторсырье, но и получить баллы от сданной тары, которые можно потратить в магазинах или ресторанах.

На сегодняшний день образовательные учреждения Мытищ – лицей №34 и гимназия №1 – входят в топ-5 школ, набравших максимальное количество баллов. Мытищинские лицеисты собрали 404 бутылки и 70 банок, гимназисты – 331 бутылку и 116 банок.