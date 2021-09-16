РИАМО - 16 сен. Более 3,5 тыс. квартир в 7 административных округах Москвы передадут под заселение по программе реновации жилищного фонда до конца сентября, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Программа реновации активно реализуется во всех округах столицы. Только в этом месяце под заселение планируем передать 3509 квартир в 12 новых домах, которые расположены в 7 административных округах. В них смогут переехать порядка 7,6 тыс. москвичей», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что крупные проекты реновации реализованы в том числе в поселении Мосрентген, где возвели 5 жилых корпусов, а также в Западном Дегунине, где построили дом на 585 квартир - туда в сентябре переедут жители близлежащих 5-этажек.

С начала этого года 27 тыс. жителей Москвы переселились или начали переезд в новые квартиры по реновации.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>