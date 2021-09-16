РИАМО - 16 сен. С начала текущего года в Москве достроили несколько корпусов проблемных ЖК, что позволило восстановить права более чем 3 тыс. обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С начала этого года уже достроено 22 жилых корпуса, что позволило восстановить в правах 3195 дольщиков. Еще 25 объектов в столице готовятся к передаче дольщикам», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что правительство Москвы делает все возможное для защиты и восстановления прав дольщиков, которые пострадали от невыполнения обязательств застройщиками.

По словам Бочкарева, главными инвесторами в строительство жилья являются простые люди, а не застройщики. Так, дольщики столицы вложили в строительство домов 1,34 трлн руб.

С 2011 года в Москве решены проблемы более 22,5 тыс. обманутых дольщиков. Помочь всем пострадавшим от действий недобросовестных девелоперов планируется к 2023 году.