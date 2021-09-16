РИАМО - 16 сен. Адвокат комика Идрака Мирзализаде Сергей Бадамшин заявил, что суд действительно приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности пребывания артиста в России, сообщает Газета.ru.

Ранее Мирзализаде признали виновным в возбуждении ненависти после оскорбительной шутки про русских и испачканный фекалиями матрас. За это он получил административный арест. Позже МВД России признало его пребывание в стране пожизненно нежелательным.

«Суд приостановил это распоряжение МВД — на время рассмотрения (иска Мирзализаде с требованием отменить запрет - ред.), до вступления решения в законную силу. Пока ему можно находится в России», — сказал Бадамшин.

Ранее СМИ сообщали, что Мирзализаде покинул Россию и уехал в Турцию.