РИАМО - 16 сен. Решение о расширении программы реконструкции поликлиник приняли в столице. В рамках первого этапа отремонтируют 137 поликлиник, в рамках второго – еще 60, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы долго сомневались, следует ли начинать масштабную программу реконструкции поликлиник. Я даже в какой-то мере оттягивал этот проект. Потому что когда зайдешь в поликлинику на ремонт, то это займет полтора года. А по нормативу – вообще два. Значит, пациенты должны будут полтора года куда-то ездить. А если что-то пойдет не так и ремонт затянется лет на пять? Когда делаешь десятки поликлиник одновременно, представляете, какой это риск?» - написал Собянин в своем персональном блоге.

Он добавил, что уже 30 медучреждений реконструировали в рамках этой программы. Работы научились выполнять от 6 до 12 месяцев, в основном за 9 месяцев.

«По сути дела создаем новые поликлиники – абсолютно новые, гораздо лучше, чем было 30-50 лет назад. С другим оборудованием, новым уровнем комфорта. И самое важное – с максимальной доступностью врачей», - подчеркнул столичный градоначальник.

Он отметил, что в течение пяти лет в мегаполисе планируют привести в порядок 50% амбулаторного фонда Москвы.

Построенные много лет назад московские поликлиники морально устарели и уже не могли соответствовать современным требованиям. Новый масштабный стандарт поликлиник стал важным шагом к перезагрузке первичного звена медпомощи в столице.

Разработанный стандарт – это продуманный и комплексный план действий. В его основе 4 составляющих – доступность, качество, технологичность и комфорт.

Модернизация проводится при активном участии медицинских работников, которые стали основными инициаторами перемен.

Новый стандарт поликлиник внедряется с четким сознанием того, что надо пациентам и врачам. При реконструкции меняют все инженерные коммуникации. Там расположены удобные зона ожидания, буфет, комнаты для персонала.

Наиболее востребованные кабинеты находятся на нижних этажах, кабинеты врачей узкий специальностей разместили рядом с кабинетами диагностики. Менее востребованные и административные помещения перенесли на верхние этажи.