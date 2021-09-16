РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 сен. Пожарным понадобилось более 11 часов, чтобы ликвидировать возгорание в нежилом здании на ул. Маршала Батицкого в Балашихе, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 01:59 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу: г.о. Балашиха, ул. Маршала Батицкого.

В 13:08 - полная ликвидация пожара. Информации о пострадавших нет.

Привлекаемые силы и средства: 7 единиц техники, 25 человек.