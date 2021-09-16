РИАМО - 16 сен. В Москве построили почти 9 млн кв м недвижимости с начала года, российская столица обогнала Нью-Йорк (США) по темпам строительства жилья, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что в этом году специалисты снова выходят на рекордные показатели по объемам постройки недвижимости. На этот год план уже перевыполнен.

«С начала 2021 года в Москве возвели и ввели в эксплуатацию введено 8,9 млн. кв. м, в том числе 4,3 миллиона «квадратов» жилья», – сказал Андрей Бочкарев.

По его словам, новые городские кварталы развиваются комплексно. При этом для жителей создаются максимально комфортные условия для жизни, отдыха и труда.

«По оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва занимает 4-е место по темпам строительства жилья среди мегаполисов, обогнав Нью-Йорк», – отметил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что за минувшую десятилетку в городе построено 98,6 млн кв. м недвижимости, в том числе 41 млн кв. м жилья, что составляет 17% от существовавшего объема недвижимости в городе.