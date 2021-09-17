РИАМО - 17 сен. В пятницу в России стартуют единые дни голосования. Жители столичного региона будут выбирать депутатов федерального, регионального и муниципального уровней.

Голосование продлится по 19 сентября включительно, избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 с соблюдением мер санитарной безопасности.

Выборы в Москве

Москвичи смогут проголосовать на выборах в Государственную Думу. Кроме того, в столице в нескольких районах выберут депутатов Московской городской думы, а в Щукине — депутатов муниципального собрания района.

Жители столицы могут отдать свой голос на избирательном участке или дома, а 2,15 млн горожан изъявили желание проголосовать дистанционно в электронном формате. Участники онлайн-голосования не смогут получить бюллетень на избирательных участках.

Проголосовавшие онлайн автоматически станут участниками розыгрыша в рамках программы «Миллион призов», который состоится с 18 по 20 сентября. Среди избирателей разыграют 21 однокомнатную квартиру в Москве и машину, также полученные за онлайн-голосование баллы можно будет потратить на покупку лекарств, одежды, спортивных и других товаров.

Выборы в Подмосковье

В Подмосковье в течение трех дней жители будут выбирать депутатов Госдумы и Московской областной думы. Также состоятся выборы в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.

Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Подмосковье находится в волейбольном центре в Одинцове. В штабе будут следить за происходящим на избирательных участках. Всего круглосуточным видеонаблюдением охвачено почти 4 тыс. участков и 64 территориальных избирательных комиссии.

Узнать адрес своего участка избиратели могут через картографический сервис ЦИК России «ТИК и УИК на карте России», а также в личном кабинете на портале госуслуг. Также жители Подмосковья могут проголосовать на дому.

В дни выборов в Подмосковье работает горячая линия Мособлизбиркома: 8 (800) 550-97-44. По вопросам реализации избирательных прав также можно обратиться на горячую линию областного омбудсмена по номеру: 8 (498) 602-32-20. ​

​