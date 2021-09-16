РИАМО - 16 сен. Отопление объектов соцсферы Подмосковья запущено на 70%, кроме того, тепло также появилось в 32% многоквартирных жилых домов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

О 100% запуске тепла на всех объектах социальной сферы отчитались Пущино, Ступино, Электрогорск, Черноголовка, Раменский и Рузский городские округа.

«На текущую дату мы уже завершили свыше 80% пробных топок в Московской области. Запуск тепла в многоквартирные дома тоже идет по графику, но приоритет ежегодно отдается социальным объектам», — заявил министр энергетики региона Александр Самарин.

Он подчеркнул, что к 17 сентября все школы, больницы, поликлиники и детсады Подмосковья будут с горячими батареями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение муниципалитетам досрочно включить отопление, чтобы избежать роста заболеваемости населения. По поручению главы региона запуск централизованного теплоснабжения объектов социальной сферы и жилых домов в Подмосковье стартовал 13 сентября.