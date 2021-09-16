РИАМО - 16 сен. 10 новых стартовых площадок обеспечат жильем еще 6,5 тыс. жителей столицы. На данный момент для строительства новых домов по реновации подобраны 523 стартовые площадки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 10 дополнительных стартовых площадок для реализации программы реновации. Строительство жилья на этих площадках позволит обеспечить переселение в новые квартиры порядка 6,5 тыс. участников программы», – сказал заммэра Москвы по вопросом градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, 3 площадки из этого списка располагаются на месте сносимых домов.

«На месте демонтированных домов, которые включены в адресный перечень дополнительных стартовых площадок, можно построить 42 тыс. кв. м жилья. Сносимые дома располагаются в районах Лосиноостровский на северо-востоке Москвы, в Покровском-Стрешневе и Южном Тушине в Северо-Западном административном округе», – добавил глава департамента.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в программу реновации включены 10 новых стартовых площадок. Таким образом, всего для строительства новых домов по программе реновации подобраны уже 523 стартовые площадки общей мощностью 8,3 млн кв. м.