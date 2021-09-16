РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 сен. В подмосковном Домодедове завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, обвиняемого в совершении мошенничества, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Следствие установило, что мужчина в марте 2018 года обманным путем приобрел и с тех пор пользовался автомобилем, принадлежащим его умершему отчиму.

«Фигурант подделал договор купли-продажи транспортного средства, указав продавцом покойного родственника, став документально собственником данного автомобиля», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Таким образом, злоумышленник лишил законных наследников права на вступление в наследство и причинил им материальный ущерб на сумму 1,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Домодедовский городской суд для рассмотрения по существу.