РИАМО - 16 сен. В сталинском доме в районе Перово на улице 1-я Владимирская, д. 37/15 завершается капитальный ремонт, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.



Объект возвели по индивидуальному проекту в 1954 году. Это четырехподъездный дом, в котором расположены 43 квартиры.



«В этом году в доме ведутся работы по капитальному ремонту внутридомовых коммуникаций. Специалисты столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов приводят в порядок систему водоотведения, систему теплоснабжения и систему холодного водоснабжения», — сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день готовы все работы по разводящим магистралям, ведется замена стояков. Также в августе были завершены работы по ремонту кровли. Полностью ремонт дома планируется завершить до конца текущего года.