РИАМО - 16 сен. Центральная городская клиническая больница Реутова открыла собственную лабораторию экспресс-тестов на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Это существенно повысило качество и скорость оказания медицинской помощи.
Помещение под лабораторию в больничном городке Реутова было отремонтировано на средства местного бюджета, который выделил порядка 10 млн рублей. Еще 12 млн рублей на приобретение специализированного оборудования выделил бюджет региона.
Посетивший лабораторию в Реутове председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в настоящий момент на территории Подмосковья работают 11 лабораторий.
«Сегодня (лабораторию – ред.) открыли в Реутове, в планах – открытие лаборатории в Ленинском округе. Это позволит увеличить объем проводимых в регионе исследований на наличие Covid-19, а значит уменьшить темпы распространения инфекции, на ранней стадии выявлять вирус», – подчеркнул спикер регионального парламента.
Он также отметил, что важным фактором борьбы с пандемией являются вакцинация и ревакцинация. Вакцины в области достаточно, созданы все условия, чтобы человек в удобное время и в удобном месте прошел процедуру и обезопасил себя и своих близких.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии