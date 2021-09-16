РИАМО - 16 сен. Центральная городская клиническая больница Реутова открыла собственную лабораторию экспресс-тестов на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Лаборатория для проведения ПЦР-тестов на Covid-19 открыта при ЦГКБ Реутова. Она позволяет проводить до 400 тестов в сутки, их результаты предоставляются в течение одного дня. В настоящее время в среднем делается порядка 100 анализов в день. Ранее, чтобы поставить диагноз, нужно было отвозить взятые пробы в другие медучреждения региона», – сказал Каторов.

Это существенно повысило качество и скорость оказания медицинской помощи.

Помещение под лабораторию в больничном городке Реутова было отремонтировано на средства местного бюджета, который выделил порядка 10 млн рублей. Еще 12 млн рублей на приобретение специализированного оборудования выделил бюджет региона.

Посетивший лабораторию в Реутове председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в настоящий момент на территории Подмосковья работают 11 лабораторий.

«Сегодня (лабораторию – ред.) открыли в Реутове, в планах – открытие лаборатории в Ленинском округе. Это позволит увеличить объем проводимых в регионе исследований на наличие Covid-19, а значит уменьшить темпы распространения инфекции, на ранней стадии выявлять вирус», – подчеркнул спикер регионального парламента.

Он также отметил, что важным фактором борьбы с пандемией являются вакцинация и ревакцинация. Вакцины в области достаточно, созданы все условия, чтобы человек в удобное время и в удобном месте прошел процедуру и обезопасил себя и своих близких.

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