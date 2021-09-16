РИАМО - 16 сен. Победителей и призеров Пара­лим­пиады в Токио поздравили в Москве, они получат денежные премии, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Международные соревнования завершились 5 сентября. Российская сборная стала четвертой в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио. Всего в играх участвовало около 4,5 тыс. спортсменов из 170 стран.

Столичный градоначальник Сергей Собянин решил наградить обладателей золотых, серебряных и бронзовых наград по 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей соответственно.

Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Пара­лимпиады-2020, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.

В копилке российской сборной 118 медалей: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. В общей сложности 23 медали выиграли москвичи.