РИАМО - 16 сен. Перечень стартовых площадок программы реновации жилфонда Москвы пополнился 10 новыми адресами, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые площадки расположены в 5 административных округах и 8 районах Москвы. Их общая мощность составляет 177,3 тыс. кв. м. Они расположены в районах: Тимирязевский, Лосиноостровский, Ярославский, Гольяново, Соколиная Гора, Даниловский, Покровское-Стрешнево и Южное Тушино.

Возведение новостроек позволит расселить 36 старых домов с 2537 квартирами. Комфортное жилье получат 6,5 тыс. горожан.

Всего для строительства по реновации подобрали уже 523 стартовые площадки общей мощностью 8,3 млн «квадратов».

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